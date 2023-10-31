استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنائها الثلاثة في قصف لقطاع غزة

استشهدت اليوم، الفنانة الفلسطينية المسرحية إيناس السقا، وأبناؤها الثلاثة لينا وسارة إبراهيم، فيما أصيبت ابنتاها ريتا وفرح، جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة.

وكتبت ابنة عمتها بسمة السقا، عبر «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، استشهاد ابنة عمي إيناس السقا، وبنتها لينا، وبنتها سارة، وابنها إبراهيم، وإصابة بنتها ريتا وبنتها فرح، إلى رحمة الله، ونسأل الله لهم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الفنانة إيناس السقا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قائلة: «استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة وإبراهيم إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية».