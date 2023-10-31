إدانة عربية لجريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بغزة: لا للسكوت

أدانت العديد من الدول والشخصيات السياسية العربية جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 400 وإصابة المئات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، وقام الاحتلال بقصف العديد من المباني بالمخيم، حيث وصف بـ«مربع سكني بأكمله مُسح عن الوجود».

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

الأردن يدين الاعتداء على جباليا

كما أدانت الأردن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

مفتي الجمهورية يدين قصف قوات الاحتلال لمربع سكني شمال قطاع غزة

واستنكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استهداف الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، وأدان ما يقوم به الكيان المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني.

أحمد أبو الغيط يدين الاعتداء على مخيم جباليا

وأدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا، كما أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان جريم مخيم جباليا، وأسفرت عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.