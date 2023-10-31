الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقا للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابين أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.