«حقوق النواب»: الإصرار على إنجاز المشاريع المختلفة في سيناء مبهر

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لسيناء وتفقد المساعدات بمعبر رفح اليوم الثلاثاء، قائلا: «مشهد اليوم كان جليًا حيث تُبنى مدينة جديدة من شبكات طرق ومساكن ومدارس ومحطات تحلية مياه، ومحطات صرف صحي، ومستشفيات ووحدات صحية، وما يحدث على أراضي سيناء يعد تطبيقا حقيقيا للمثل القائل (الصورة تساوي ألف كلمة)».

وأشار رضوان، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أن هيئة الشباب المصري المرابط على حدود مصر عند معبر رفح تقشعر لها الأبدان للمساعدة في إدخال المعونات إلى قطاع غزة، مضيفًا: «كان هناك عدد من الشباب في المسافة بين رفح والعريش ما يصل إلى 300 شاب رافعين أعلام مصر فرحين بما وصلت له المنطقة من تطور».

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن معاناة هذه المحافظة وضعف حجم التنمية فيها كانت لا ترتقي إلى أن تكون محافظة مقارنة بالوضع الحالي، وإن حجم هذه المشاريع والإصرار على إنجازها بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية أمر مبهر.