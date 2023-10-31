«المترو» يوجه رسائل مهمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ساعات قليلة وتنطلق مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائي الدوري الأفريقي، بين النادي الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي، إذ نجح صن داونز في اقتناص هدف دون رد في مباراة ذهاب نصف النهائي بالدوري الأفريقي، في جنوب أفريقيا.

إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الذهاب، سعت بكل قوة، للحصول على الموافقات الأمنية لحضور 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة، من أجل مؤازرة الفريق، لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، على حساب فريق صن داونز.

رسائل مهمة لجماهير النادي الأهلي

ووجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، رسائل مهمة لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز، التي ستقام مساء غد الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف متفرج.

وتمثلت رسائل المترو لجماهير الأهلي، في الدفع بقطارات إضافية بالخطوط الثلاثة، بدءًا من الساعة الثانية مساءً، من أجل تسهيل مهمة تنقل الجماهير إلى ستاد القاهرة، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، لمنع حدوث زحام داخل صالات المحطات، علاوة على تخفيض زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث تكدس على أرصفة المحطات وداخل العربات.

فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة

واستعرض «تليفزيون الوطن»، في بث إخباري جديد، أنّ المترو سيشكل فرق صيانة وطوارئ، وسيجري نشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فورًا لعدم تعطل حركة مسير القطارات، كما سيجري العمل على انتشار أفراد الشرطة والأمن الإداري في جميع المحطات، لتسهيل استقلال الركاب القطارات، وتوفير الحماية والأمان لجمهور الركاب، مطالبة جماهير النادي الأهلي بعدم التدافع أو التزاحم على شبابيك بيع التذاكر، حفاظًا على سلامة الجميع، قبل لقاء صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه سيجري تجهيز 24 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، إضافة إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار ساعات التشغيل، لمتابعة حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدةً وجود كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل محطات المترو، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب.