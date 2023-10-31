موعد مباراة الأهلي وصن داونز وتردد القنوات الناقلة.. وطريقة حجز التذكرة

يهتم جماهير النادي الأهلى بمعرفة موعد مباراة الأهلى وصن داونز في منافسات إياب دور نصف النهائي بدوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وذلك حيث تلقى الأهلي خسارة بهدف مقابل لا شيء من صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة ذهاب نصف النهائي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد لوفتوس.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وحول موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي فإنه من المقرر أن تقام مباراة الإياب غدًا الأربعاء الموافق 1-11-2023 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير، حيث لـ50 ألف مشجع حضور المباراة، وهو ما يصب في مصلحة الأهلي أمام الفريق الجنوب إفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز والأهلي في الدوري الإفريقي

ويجرى نقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي في مباراة الإياب على قنوات أون تايم سبورتس المصرية والقناة الرياضية المغربية، وقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية وشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

وجاء تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز على النحو التالي:

تردد قناة OnTime Sports 1 HD

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5\6

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي في دوري السوبر الأفريقي في مباراة التعادل مع سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 لكل فريق، وتأهل المارد الأحمر بقاعدة الهدف بهدفين على أرض الخصم حال التعادل الإيجابي، بينما وصل صن داونز للدور ذاته بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي، وسيسعى الأهلي للفوز غدًا للتأهل إلى نهائي البطولة.

باب حجز تذاكر مباراة الأهلي

وأعلن «تذكرتي» فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ولم يعلن الأهلي حتى الآن العدد المسموح به من الجمهور للحضور في مباراة صن داونز، ولحجز تذكرة مباراة الأهلي وصن داونز يمكن من هنـــــــــــا.