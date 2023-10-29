قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

عبر عدد من القنوات المفتوحة التابعة لشبكة قنوات أون تايم سبورت، على القمر الصناعي المصري نايل سات، يستطيع محبي فريق النادي الأهلي والكرة الإفريقية متابعة المباراة المهمة التي تجمع الأهلي أمام نظيره صن داونز، في دور الذهاب في الدور النصف النهائي بدوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وعن موعد مباراة الأهلي وصن داونز ، في الدور النصف النهائي بدوري السوبر الإفريقي، فمن المقرر أن يقام في تمام الساعة 3 عصر، في مدينة بريتوريا بدولة جنوب إفريقيا، في دور الذهاب لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة، على أرض ستاد القاهرة الدولي، الموافق 1 نوفمبر 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي

في هذا السياق، تواصل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بث جميع مبايات البطولة، بعد حصولها رسميا على حقوق بث مباريات الدوري الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.