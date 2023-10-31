السفير الروسي بالقاهرة: نقدر دور مصر في تقديم وتوصيل المساعدات إلى غزة

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إنّ بلاده تواصل ضغطها على أعضاء مجلس الأمن لتبني قرار وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس فقط على المدى القصير، ولكن للأبد.

«بوريسينكو»: نواصل الضغط على مجلس الأمن لتبني هذا القرار

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، في لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا هو مطلبنا ونواصل الضغط على مجلس الأمن لتبني هذا القرار، وفي الوقت ذاته نساند إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقد أرسلت روسيا بدورها بعض المساعدات عبر مطار العريش».

دور الأمم المتحدة في دعم غزة

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: «نؤمن بأن هذا دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم أهل غزة ومساعدتهم على تخطي هذا الموقف الشائك، ونقدر الدور الذي تلعبه مصر الذي يتمثل في تقديم المساعدات وعبورها عبر الأراضي المصرية، وتؤمن روسيا أيضا بأهمية إطلاق سراح الرهائن كافة».