قوات الاحتلال تقتحم مخيم ومدينة جنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، وذلك من شارع جنين بالناصرة ونابلس وحيفا، وسبق ذلك تسلل للوحدات الخاصة في حي الجابريات وسط اندلاع مواجهات.

وكانت قوات الاحتلال قصفت مخيم جباليا اليوم، وأمحت منطقة سكنية بالكامل، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 400 وأصيب المئات نتيجة قصف «جباليا».

وزارة الداخلية الفلسطينية: قوات الاحتلال استخدمت 6 قنابل

وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت 6 قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات في قصف إقليم «جباليا».

دول وشخصيات سياسية تدين مجزرة «جباليا»

وأدانت عدة دول وشخصيات سياسية عربية جريمة الاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 400 وإصابة المئات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، وقام الاحتلال بقصف العديد من المباني بالمخيم.

حكومة بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وأعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.