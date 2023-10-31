مسلسل صوت وصورة الحلقة 15.. اكتشاف القاتل الحقيقي لعصام الصياد

حظيت قصة مسلسل صوت وصورة باهتمام الجمهور منذ الإعلان عن طرح المسلسل، منذ 15 يوما، وتستعرض الوقت ملخص أحداث الحلقة 15 والتي عرضت اليوم على شاشة dmc دراما وdmc، ويناول دور الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل صوت وصورة

وبدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل صوت وصورة، بظهور مفاجآت في قضية قتل «عصام»، الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، والاشتباه في زوجته «نرمين» وتقوم بدورها الفنانة نجلاء بدر.

وانكشفت سبب ذهاب نرمين لزوجها عصام الصياد، يوم تعرضه للقتل حيث نشب خلاف بينهما، على أثره هددت نرمين زوجها بالقتل لكنها لم تفعل ذلك وتركته وعادت إلى المنزل وفي الوقت نفسه رأتها مساعدة الدكتور، والتي تقدم دورها فدوى الفنانة فدوى عابد.

نهاية الحلقة 15 من مسلسل صوت وصورة واكتشاف الجاني

وخلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل صوت وصورة ذهبت نرمين لتعترف للبوليس بذهابها إلى زوجها قبل مقتله، والسبب وراء ذلك، ولجأ المحامي لطفي عبود الذي قوم بدوره الفنان صدقي صخر والمساعد الخاص به وهو الفنان عمرو وهبة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة القاتل الحقيقي، ليرد الذكاء الاصطناعي وقال إن القاتل هو المحامي لطفي عبود، لأن هناك ثأر قديم بينهما، ويعرف كل شئ عن المجني عليه، ولديه الأدوات ليبعد الشبهات عن نفسه.

يظهر التوتر الشديد على المحامي، وعقب ذلك تتلقي نرمين مقطع فيديو مصور لزوجها المقتول عصام الصياد، ثم تنتهي الحلقة 15 من مسلسل صوت وصورة.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول «رضوى» التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ويشارك في بطولة المسلسل هؤلاء النجوم وليد فواز، وصدقي صخر، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعمرو وهبة، وولاء الشريف، وناردين فرج وآخرين.