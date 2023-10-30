وليد فواز عن شخصيته في مسلسل صوت وصورة: واحدة قالت لي «ربنا ياخدك»

رصد الفنان وليد فواز أحد التعليقات التي تلقاها في الشارع من الجمهور بسبب شخصية عبد الغني الذي يجسد ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع، وذلك من خلال صفحته الرسمية .

وليد فواز يتحدث عن رد فعل الجمهور على شخصيته في مسلسل صوت وصورة

وكتب الفنان وليد فواز قائلا عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: «النهارده وأنا سايق واقف في الإشارة عربية فيها واحدة قالت لي يا عبد الغني روح ربنا ياخدك، الحمد لله على حب الناس».

وجاء هذا التعليق نظرا للشخصية التى يجسدها الفنان وليد فواز في مسلسل صوت وصورة، حيث إنه يجسد شخصية الزوج الذي استغنى عن زوجته عندما تعرضت للتحرض وقررت أن تأخذ حقها فطلقها.

يذكر أن مسلسل صوت وصورة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع ووليد فواز ومراد مكرم وصدقي صخر وعمرو وهبة ونجلاء بدر وناردين فرج وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبد التواب.