«الخارجية الأمريكية» نحث إسرائيل على تجنب إيذاء المدنيين في فلسطين

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي بِاسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى شخصا واحدا أو طفلا يموت بسبب أفعال الفصائل الفلسطينية، ونتواصل بشكل متواصل مع دولة الاحتلال وجيشها لتجنب أي ضرر للمدنيين.

«وربيرج»: أمريكا لا ترى استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين

وأضاف «وربيرج»، في تصريحات تليفزيونية، أن أمريكا لا ترى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين الفلسطينيين مقارنة بما فعلته الفصائل الفلسطينية ليس من أسبوعين ولكن منذ سنوات.

وربيرج: الوضع في القطاع سيئ للغاية

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، والولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية، وأمريكا لا ترى أن دولة الاحتلال تستهدف عمدا المدنيين.

ولفت أن أمريكا ترى أن قوات الاحتلال لديها الحق في الدفاع عن النفس وفي الوقت نفسه مسؤولية تجنب الضرر للمدنيين، ونناقش ذلك مع تل أبيب، والفصائل الفلسطينية هي التي بدأت الأزمة الأخيرة.