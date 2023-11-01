مراسل «القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شمال غزة بأحزمة نارية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شمال قطاع غزة في عمليات هجومية شنها، وغارات من الأحزمة النارية.

وأضاف المراسل، أنَّ قصف العدوان الإسرائيلي على القطاع، يمكن وصفه بـ «العنيف»، ويستهدف مختلف المواقع شرقي القطاع.

فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبنية السكنية بقطاع غزة، وفقاً لمراسل «القاهرة الإخبارية»، ويرتكب قصف عنيف لأحياء الشجاعية والزيتون وبيت لاهيا وبيت حانون.

وتابع، «هناك زوارق لجيش الاحتلال تستهدف الشريط الساحلي لقطاع غزة، كما يستهدف تنفيذ اقتحام بري شمالي القطاع غزة».

عشرات الشهداء والمصابين نتيجة العدوان الحالي على القطاع

وسقط على إثر العدوان الإسرائيلي الحالي على القطاع، عشرات الشهداء والمصابين، فيما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ غطاء ناري جويا لقواتها البرية شمال غزة.

كما وقعت اشتباكات قوية بين المقاومة وقوات الاحتلال، بأنحاء متعددة بغزة، وتلاحق قواته المهجرين جنوبا بقصف جوي ومدفعي، بحسب «القاهرة الإخبارية».

ويرتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر في المناطق الوسطى بقطاع غزة، كما تستهدف مدفعياته الأبنية السكنية بالمناطق الحدودية.