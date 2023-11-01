الاحتلال الإسرائيلي يهدد سكان قرية فلسطينية بالقتل ويعتقل شباب قباطية بجنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة إذنا غرب الخليل، وهددت أهلها بالقتل، في حال اقترابهم من جدار الفصل والتوسع العنصري، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا في منطقة جسر بيت كاحل، الذي يربط عددا من البلدات والقرى بمدينة الخليل، ومنعت المركبات من الحركة، واقتحمت عدة أحياء في بلدتي حلحول وسعير، شمال الخليل.

اعتقال 5 شبان فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، واستولت على منزل في يعبد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف باسم كميل أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس، وياسر إبراهيم أبو الرب، وأحمد يوسف حمامدة، ومحمد فخري نزال، وعبد الرحمن رياض أبو الرب، بعد استدعائهم لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم .

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن كامل أبو شملة لعدة ساعات بعد اقتحامها بلدة يعبد، كما اقتحمت قرى: طورة، وجلبون، وفقوعة، في جنين.