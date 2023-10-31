مشاهد مأساوية في فلسطين.. نقل 15 شهيدا في إسعاف واحدة وظهور «الكارو»

لم تعد مركبات الإسعاف قادرة على نقل العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين يرتقون إثر القصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

نقل جثامين 15 شهيدا دفعة واحدة

تعمل الإسعاف على مدار الساعة، وخارج قدراتها وإمكانياتها، ووصل الأمر إلى نقل جثامين 15 شهيدا دفعة واحدة، لذا تجد المواطنين في قطاع غزة، يقومون بنقل جثامين أقاربهم بمركباتهم الخاصة، أو بالعربات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

استخدام عربات الكارو في نقل المصابين

وكشفت مصادر فلسطينية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن قلة أعداد سيارات الإسعاف بسبب ندرة الوقود ما أدى لاعتماد الأهالي على طرق بدائية لنقل المصابين باستخدام عربات الكارو التي تجرها الحيوانات واستخدام التوكتوك وغيرها من الطرق البدائية.

ودفع العدد الكبير للشهداء والجرحى بالمستشفيات في قطاع غزة، لإقامة خيام قرب بواباتها بهدف التعرف على الجثامين المقطعة والمتفحمة، وتوثيقها قبل مواراتها الثرى.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع الشهداء إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.