استشهاد عشرات الفلسطنيين في غارات للاحتلال على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

استهداف طيران الاحتلال الحربي منزل غرب جباليا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها انتشال ستة شهداء وعدة إصابات، نتيجة استهداف طيران الاحتلال الحربي منزل عائلة كريزم مقابل عيادة الفاخورة، غرب بلدة جباليا، شمال القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة العمريطي غرب مسجد الدعوة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك بعد ساعات من ارتكاب الاحتلال لمجزرة بشعة بمخيم جباليا أسفر عن وقوع 400 شهيد وجريح كضحايا لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمُخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة.

وأكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العدو الإسرائيلي ألقى 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا.

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا، مواصلا: «400 شهيد سقطوا بضربة واحدة»، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 9000 شخص منهم 4 آلاف طفل».