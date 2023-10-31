مراسل «إكسترا نيوز»: نشاط ملحوظ أمام معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة

قال عوض غنام مراسل إكسترا نيوز، إن هناك حركة كبيرة تتم في هذا التوقيت عند حدود معبر رفح، مقارنة بالفترة الماضية، وتغير هذا الوضع نتيجة للضغوط الدولية من بعض المؤسسات على الطرف الآخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدور الدبلوماسي الذي استقطب كل الشخصيات المهمة في العالم.

حماية الأمن القومي

أشار «غنام»، إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعه عدد من الوزراء، إلى معبر رفح، كانت مهمة، مؤكدًا أن الجيش المصري مرابط على وجوده في المنطقة لحماية الأمن القومي من خلال مسح الإرهاب الأسود من المنطقة.

3 محاور للرؤية المصرية

أضاف أن الرؤية المصرية معتمدة على 3 محاور: الأمني الذي جرى النجاح فيه بعد مسح الإرهاب الأسود من المنطقة، والتنموي ويُعْمَل فيه من خلال المشاريع التنموية، والمحور الاجتماعي الذي تعمل عليه الدولة لأهل سيناء من خلال الصحة والتعليم.