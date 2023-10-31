تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت تضامنا مع فلسطين

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المقرر له 9 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 في دولة الكويت، تأجيل الفعالية الفنية إلى وقت لاحق.

تحديد موعد آخر للحفل بعد استقرار الأوضاع

وجاء تأجيل حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضدهم، على أن يحدد موعد آخر للحفل بعد استقرار الأوضاع.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من المطربين حرصوا على تأجيل حفلاتهم الغنائية تضامنا مع فلسطين، ومنهم عمرو دياب وكاظم الساهر وعفروتو.