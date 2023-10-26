منتخب مصر للميني فوتبول يفتتح أولى مشاركاته بكأس العالم أمام الكويت اليوم

أنهى فريق المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة الميني فوتبول استعدادته لمواجهة المنتخب الكويتي اليوم في أولى مبارياته في كأس العالم للرجال بعد أن أدى المران الرئيسي بملعب المبارة مساء الأربعاء.

منتخب مصر للميني فوتبول يشارك لأول مرة في كأس العالم

وكان منتخبنا الوطني الأول للميني للميني فوتبول «كرة القدم المصغرة» وصل إلى دولة الإمارات للمشاركة في كأس العالم والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل ويرأس البعثة أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، وهي المشاركة الأولى لمنتخبنا للرجال في كأس العالم.

وقال أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، في تصريح خاص، إن المنتخب أدى عقب وصوله تدريبات استشفائية، فيما أدى تدريبه الأول بالملعب مساء أمس استعدادا لمواجهة منتخب الكويت في أولى مبارياته بالمونديال في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخبنا في المونديال بالمجموعة السابعة والتي تضم معه منتخبات أزربيجان والكويت والعراق.

المنتخب الوطني للميني فوتبول بطل افريقيا

ويشارك منتخبنا في المونديال بصفته بطل إفريقيا 2021، حيث تُوج باللقب الإفريقي آنذاك عقب فوزه على نظيره الليبي في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

المنتخب الوطني يضم 17 لاعبا من مختلف محافظات مصر

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، إبراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسى، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود، محمد بابادين، ومحمود جمال.

مدير فني تونسي يقود الفريق في المونديال

المنتخب يقوده التونسي وجدي دردور مديرا فنيا، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب.

ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.