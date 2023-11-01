نقابة الأطباء: جاهزون للمشاركة في المستشفيات الميدانية لإنقاذ مصابي غزة

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إن النقابة مستعدة بأكثر من 2000 طبيب متطوع للذهاب إلى معبر رفح، والعمل في المستشفيات الميدانية لإنقاذ المصابين في غزة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن النقابة تواصلت مع الهلال الأحمر المصري وجرى إخطارهم ببيانات الأطباء الراغبيين في التطوع إلى غزة في العديد من التخصصات المطلوبة هناك، وأنهم تلقوا تدريبات بالتعاون من الهلال الأحمر خلال الفترة الماضية.

تخصصات الأطباء المطلوبة للتطوع في غزة

وأوضح أن باب التطوع مفتوح أمام الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية، للتسجيل في الفريق الطبي الذي يجرى إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.

وأوضح مقرر لجنة مصر العطاء أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني تجرى بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وأن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة سيعقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث، ليكون الفريق الطبي على أهبة الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأطباء جاهزون من الآن للذهاب إلى العمل بالمستشفيات الميدانية، في حال استدعائهم من الجهات المعنية، لتقديم جميع أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.