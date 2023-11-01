ملفات على طاولة «القمة العربية الطارئة» بشأن غزة.. أبرزها رفض التهجير

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، «القمة العربية الطارئة» يوم 11 نوفمبر الجاري؛ بهدف التوصل إلى رؤية عربية موحدة بشأن الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من قصف متواصل بطيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز جهود تقديم المزيد من المساعدات، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

تتبني القمة العربية موقف رفض نقل سكان غزة إلى الجنوب

ووفقًا لدبلوماسيين، من المتوقع أن تتبنى القمة العربية الطارئة موقفًا رافضًا لدعوات الاحتلال الإسرائيلي بنزوح الفلسطينيين سواء داخليًا، مثل نقلهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أو نزوحهم إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استلامها طلبًا رسميًا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة السعودية.

عقد الاجتماع لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطيني

وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقت طلبًا رسميًا من فلسطين والسعودية لعقد اجتماع لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي، وأضاف أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأضاف «زكي» أن تحصل الدعوة للقمة العربية على التأييد اللازم، مشيرًا إلى أنها تبحث في وقف الحرب وويلاتها على قطاع غزة، وأشار إلى أنه توجد العديد من الأمور المهمة التي تحتاج إلى التدارس، خاصة مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال، ومن المتوقع أن تضع الدول العربية قرارات مهمة لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة.