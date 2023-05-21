سفيرة البحرين بمصر تشيد بمخرجات القمة العربية وأهميتها في تحقيق التكامل

أشادت فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين الجديدة لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بمخرجات القمة العربية الثانية والثلاثين التي عقدت بجدة التي جاءت معبرة عن آمال وطموحات كل الدول العربية على شتى الأصعدة، وترجمة مدى التوافق بين الأشقاء العرب في مواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية ودول العالم أجمع.

اعتزاز البحرين باستضافة القمة المقبلة

وأعربت السفيرة -في تصريح صحفي اليوم الأحد- عن اعتزازها بقرار قادة الدول العربية باستضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة في العام 2024.

وأشارت إلى أن القرارات التي صدرت عن قمة جدة من شأنها دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وهي دليل على حرص الدول العربية على التكاتف والتعاون في مواجهة كل التحديات المختلفة ومواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي.

كلمة البحرين في القمة

ونوهت بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين في أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي استضافتها المملكة العربية السعودية وبمضامين كلمته التي أكد فيها على أهمية نهج السلام العادل والشامل لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء وأن الأمة العربية قادرة على النهوض والتقدم لمواكبة حركة العصر عبر تعزيز التكامل العربي وبتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة.

تهنئة السعودية بنجاح القمة

وأعربت عن خالص التهاني للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على نجاح القمة وحسن التنظيم وكرم الضيافة، وعلى نجاح القمة الثانية والثلاثين بما يلبي آمال وطموحات الدول العربية في تعزيز وحدتهم وتكاملهم ودفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى أهدافها السامية.