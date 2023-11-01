«صحة النواب»: مصر قدمت الكثير من المساعدات الطبية والإنسانية لإغاثة الفلسطينيين

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر قدمت الكثير من المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لعبا دورا كبيرا

وقال «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لعبا دورا كبيرا بجانب التحالف الوطني للعمل الأهلي لتسليم الشحنات الخاصة بها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتا إلى أن دور مصر القومي لا يتجزأ والقاهرة دائما موجودة لدعم الأشقاء في المحن.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن سيارات الإسعاف المصرية موجودة حاليا في معبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيين من أصحاب الحالات الحرجة إلى داخل مصر لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات، ما يؤكد تحمل مصر والقيادة السياسية الدور المحوري في المحنة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد نساء وأطفال وشباب غزة.

سيارات الإسعاف تصطف الآن داخل معبر رفح

وشدد «حاتم» على أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ورفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال إن سيارات الإسعاف المصرية تصطف الآن داخل معبر رفح البري مدعمة بالفرق الطبية لإنقاذ الحالات الحرجة من المصابين الفلسطينيين إزاء المجزرة الوحشية التي وقعت أمس في مخيم جباليا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف أكثر من 30 منزلا.

ويشار إلى أن مراسل القاهرة الأخبارية أشار في وقت سابق إلى وجود أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة.