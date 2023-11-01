«الصحة» تعلن استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين: كل الدعم للأشقاء (صور)

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، لرعايتهم صحيا، وذلك في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتخفيف آلامه.

وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - لـ«الوطن»، أنّ هناك توجيهات مشددة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات القريبة بشكل مباشر، موضحا أنّ الوزارة انتهت بالتعاون مع الجهات المعنية من تجهيز مستشفي ميداني في الشيخ زويد.

فتح معبر رفح البري

وتابع المصدر، أنّ المستشفي الميداني مجهز على أعلى مستوى ويضم 60 سريرا وأسرة إفاقة، كما جرى توفير عدد كبير ومخزون استراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، وأدوية الحروق والعظام، مشيرا إلى تدريب الفرق الطبية على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات المختلفة، فضلا عن وجود فرق طبية متطوعة لاستقبال الجرحي.

وأضاف المصدر، أنّه على هامش زيارة السفير التركي في مصر لبحث الأوضاع في غزة، أرسل الجانب التركي مجموعة من الفرق الطبية، وأكد استعداده لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، و20 فريقا طبيا للتعاون مع الأطباء في مصر لإنقاذ جرحى غزة.

ولفت المصدر، إلى توقعاته بأن تستقبل مصر 80 مصابا من غزة وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح مستعدة لدعم الجرحى.