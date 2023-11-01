نتنياهو: الحرب في غزة طويلة.. وأبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن الحرب في غزة ستكون طويلة، وإسرائيل تكبدت خسائر مؤلمة في غزة.

الخسائر في غزة مؤلمة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خسائر عملياتنا البرية في غزة مؤلمة وسنؤمن قواتنا، وأبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر، موضحا أننا نراقب الوضع على حدودنا الشمالية مع لبنان.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، حدوث انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانا مقتضبا للشركة جاء فيه أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي جرى إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد ساعات من ارتكاب الاحتلال لمجزرة بشعة بمخيم جباليا، أسفر عن وقوع 400 شهيد وجريح كضحايا لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمُخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه حتى 29 أكتوبر الجاري، ارتفع أعداد الشهداء وتجاوزت 8600 شهيد وإصابة أكثر من 23 ألفا في حصيلة غير نهائية.