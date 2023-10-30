نتنياهو: وقف إطلاق النار يعني الاستسلام لحماس

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إيران تعمل على تمويل حماس، مؤكدا: «حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس».

ورفض نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن لدى حماس أكثر من 200 محتجز، متابعا: «لن نوافق على وقف إطلاق النار لأنه يعني الاستسلام لحماس والآن وقت الحرب لا السلام».

وتابع: «القضاء على حماس مسؤوليتي الآن، والاستقالة الوحيدة التي أفكر فيها هي إقالة حماس».