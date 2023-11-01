جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده في العمليات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 جنود خلال العمليات في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وعلى الناحية الأخرى، أسفرت مواجهات واشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال في «طولكرم» و«جنين».

وكان مراسل «القاهرة الإخبارية»، قد أفاد بتنفيذ إسرائيل غطاء ناريا جويا لقواتها البرية شمال القطاع، منذ قليل.