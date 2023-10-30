نتنياهو يصف فيديو المحتجزات بأنه دعاية نفسية قاسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن حكومته ستعمل على تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو وصف الفيديو الذي أذاعته حركة حماس، اليوم الاثنين، والذي يظهر عدداً من المحتجزات الإسرائيليات، بأنه «دعاية نفسية وقاسية».