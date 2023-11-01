5 معلومات عن الطوربيد العاصف.. استخدم لأول مرة في «طوفان الأقصى»

أعلنت كتائب القسام إدخال الطوربيد العاصف إلى الخدمة، وذلك لأول مرة في عملية «طوفان الأقصى»، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وفي التقرير التالي، نستعرض أهم المعلومات عن الطوربيد العاصف المستخدم في عملية طوفان الأقصى، وهي:

5 معلومات عن الطوربيد العاصف

- الطوربيد.. سلاح بحري يستخدم للهجوم على الأهداف تحت الماء، ويجرى إطلاقه من السفن أو الغواصات، ويعمل بواسطة نظام دفع ذاتي يقوده نحو الهدف المستهدف.

- يحتوي الطوربيد على رأس حربي ينفجر عند اصطدامه بالهدف أو في محاذاته.

- يمكن إطلاق الطوربيد من الغواصات أو السفن أو الجو، أو من قبل عناصر بشرية، على الأرض.

- إذ انفجر الطوربيد على مسافة قريبة من السفينة وخاصة تحتها فيحدث تغير حاد في ضغط الماء يتسبب في اهتزاز السفينة بشكل قوي.

- يتسبب الطوربيد في انفجار قوي يحطم ويتلف هيكل السفينة وانفصال المحركات والكابلات، ما قد يؤدي في النهاية إلى غرق السفينة.