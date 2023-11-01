الهلال الأحمر المصري يعلن تسليم الدفعة التاسعة من المساعدات لقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم نظيره الفلسطيني، الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من خلال معبر رفح، جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة.

المساعدات المصرية مستمرة لغزة

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، لـ «الوطن»، إن الدولة المصرية مستمرة في إرسال وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، لأهالي قطاع غزة بفلسطين، لافتا إلى أن المساعدات الإغاثية التي يتم إدخالها غزة، تكون بحسب رغبة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد «الناظر»، أن الهلال الأحمر المصري، يستقبل بشكل مستمر مساعدات من كافة الدولة العربية وأيضًا الأجنبية من أجل دخالها قطاع غزة، عن طريق المعابر المتاحة لهذا، متمنيا انتهاء الصراع الموجود حاليا والالتزام بالبروتوكولات الدولية واتفاقية جنيف.

المساعدات المرسلة لقطاع غزة

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن متطوعو الجمعية يعملون على تعبئة الإغاثات بشكل مستمر، لإرسالها أولا بأول لغزة، وهي متضمنة : «أدوية مسكنات - قطن طبي - شاش - مضادات حيوية - أدوية لعلاج الأمراض المزمنة - مطهرات للجروح - تونة - مكرونة - أرز - زيت - سكر - أطعمة معلبات».