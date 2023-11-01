السفير حسين هريدي: أمريكا وإسرائيل تخططان لتغيير خريطة الشرق الأوسط

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّه عند تحليل الموقف الأمريكي الحالي يجب التركيز على ما تعده واشنطن مع إسرائيل للشرق الأوسط القادم بعد انتهاء الحرب.

الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر

وأضاف هريدي، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ الأمريكيين والإسرائيليين قالوا إن الشرق الأوسط بعد انتهاء هذه الحرب لن يكون مثل الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر.

موقع إسرائيلي غير معروف

وتابع الدبلوماسي السابق: «لم يكن مصادفة أن موقع إسرائيلي غير معروف نشر خبرا جاء فيه أن المخابرات الإسرائيلية أعدت تقريرا في 13 أكتوبر الماضي جاء فيه أن الفلسطينيين في غزة يجب أن يذهبوا إلى سيناء، ومكتب نتنياهو علّق وقال إن هذه الورقة بحثية للتداول فقط، وضربت هذا المثل لأنه متصل بالشرق الأوسط الذي تخطط له الإدارة الأمريكية».