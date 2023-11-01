«التعليم العالي» تغلق أكاديمية وهمية في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق أكاديمية Speak up –Suitc GROUP في الإسكندرية بعد أن ثبت أنّها تمنح شهادات تعليمية وهمية، زعمت أنّها معتمدة، في مجالات تنمية الموارد البشرية، والماجستير المهني في إدارة الأعمال المُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وبرنامج دبلومة إدارة المستشفيات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة.

وخاطب وزير التعليم العالي، محافظ الإسكندرية ووزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأكاديمية، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، كما وجّه بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة.

وطالب الوزير، أولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، لافتا إلى أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة.