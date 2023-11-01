محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والصناعية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والصناعية الجاري تنفيذها، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع مجمع الصناعات والممشي السياحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال عقد محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ،وممثلي مديرية الإسكان، وإدارة المشروعات.

أعمال التطوير بالممشي السياحي

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة و التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

افتتاح المجمع الصناعي الثالث

كما استعرض محافظ بورسعيد مستجدات سير العمل في أنشاء المجمع الصناعي الثالث بجنوب بورسعيد، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددًا على التنسيق بين جميع المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.