محافظ بني سويف يتفقد مشروع المجمع الصناعي والحرفي.. «يوفر 400 فرصة عمل»

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشروع المجمع الصناعي والحرفي «الورش الحرفية»، بقرية دلهانس في مركز الفشن، بحضور النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.

تكلفة المشروع 30 مليون جنيه

وتجول المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد داخل المجمع الحرفي، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 30 مليون جنيه؛ إذ يتسهدف توفير ما يقرب من 400 فرصة عمل، على مساحة 630 مترا، ويتكون من طابقين، يضم الأول الأرضي 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري، بينما الثاني مشغل وحمامات وغرف أمن وإدارة.

وأثنى المحافظ على المشروع الذي جرى تنفيذه ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد، بهدف الدفع بجهود التنمية المحلية لتعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد بالقرى، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب.

البدء في إجراءات تشغيل المشروع

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم، خطة تشغيل المجمع، بداية من إجراءات تسلم المعدات والأجهزة اللازمة، وتذليل المعوقات كافة، وخطة وبرامج التدريب، مؤكدا سرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات لبدء تشغيل المشروع، الذي يعد نقطة انطلاقة مميزة في مجال دعم توجه الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.