محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة ويشيد بدورها في مسيرة التنمية الشاملة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

دور جامعة بورسعيد في بناء الشباب

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

التوعية بالمشروعات القومية

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

يذكر أن طلاب جامعة بورسعيد شاركوا في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرًا منهم عن مدى دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم التام للأحداث العنيفة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وأشاد رئيس جامعة بورسعيد بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة، بالإضافة إلى نجاح قمة السلام التي عقدت بالقاهرة، وحضرها 31 دولة و3 منظمات دولية، استطاعت فيها مصر حشد وتوحيد المطالب بدعم القضية الفلسطينية.