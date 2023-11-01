انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة غدا بالغربية.. كتب مخفضة وورش حكي

تستعد محافظة الغربية لاستقبال فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، غدا الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، وتحديدا بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

ويشتمل البرنامج على معرض كتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها ورش حكي وأخرى لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، ولقاءات شعرية، وعروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ومحاضرات توعوية تقدمها مجموعة من المتخصصين لسيدات وفتيات القرية.

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.