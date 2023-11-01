محافظ الشرقية يعيد تشكيل المجلس الاقتصادي.. من هم الأعضاء الجدد؟

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9334 لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسته للمشاركة في الرؤية التنموية.

إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي

ويضم المجلس في عضويته كل من الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي السكرتير العام، المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام والخبير الوطني بمحافظة الشرقية سابقا، الدكتورة ناهد مصطفي الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة قناة السويس، الأستاذ محمد محمد مصطفي، أمين عام جامعة قناة السويس سابقًا، و رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة خلال فترة الإنعقاد ويتم تغييرهم بأخرين كل دورة إنعقاد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، رئيس حي ثان الزقازيق، بالإضافة لممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين، وممثلين عن التكتلات الاقتصادية، وممثلين عن القيادات المجتمعية والشخصيات العامة، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجامعة الإقليمية.

اختصاصات المجلس

وأوضح محافظ الشرقية أن اختصاصات المجلس الاقتصادي الإجتماعي هي: «المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، ودعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة في جذب الإستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الإستثمارية،ودعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات».

وتابع، وأيضا دعم وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ودعم المحافظة في مراجعة الخطة الإستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور إقتصادي إجتماعي ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجة المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

كما قرر المحافظ تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة الأستاذ اسماعيل محمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وعضوية كلاً من المهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة – الأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة – الأستاذة رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق – الدكتورة شيماء أحمد مكتب السيد المحافظ – الاستاذة هبه عبد التواب رئيس وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة – الأستاذ حسيني محمد الحسيني مدير إدارة متابعة الخطة بالمحافظة – الأستاذ سعيد أحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمحافظة (أمانة السر).

ولفت المحافظ أن الأمانة الفنية للمجلس تتولى:

· الإعداد لإجتماعات المجلس وتنظيمه ووضع آلية عمل فاعلة في تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها

· مراجعة كافة الموضوعات وإستيفائها من كافة الجوانب لعرضها على المجلس

· وضع المقترحات والتوصيات التي تصدر من المجلس موضوع التنفيذ.

· إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال، على أن تعقد جلسات المجلس بصفة دورية علي الاقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.