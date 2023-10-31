«دفاع النواب»: التنمية لها دور كبير في الحفاظ على الأمن القومي المصري

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن محافظة شمال سيناء شهدت في الفترة من 2014 حتى الآن ما قيمته 285 مليار جنيه من إجمالي 700 مليار جنيه صُرِفَت على سيناء ومدن القناة.

تدشين خطة تنموية شاملة لسيناء

وأضاف «العوضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس مجلس الوزراء دشن اليوم خطة تنموية شاملة لشمال سيناء تشمل نحو 400 مليار جنيه في المناحي كلها، خاصة أن المحافظة لديها قدرات وإمكانيات تتمتع بها على ساحل البحر المتوسط، بجانب بعض الصناعات مثل الرمال السوداء والرخام والإسمنت.

التنمية تحافظ على الأمن القومي

وأشار إلى أن التنمية لها دور مهم للغاية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأهل سيناء لهم دور كبير على مدار تاريخ أرض الفيروز للدفاع عن هذا الجزء الغالي من تراب هذا الوطن.