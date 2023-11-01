«القاهرة الإخبارية» ترصد وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية»، وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين فور وصولهم إلى معبر رفح البري.

وأعلنت «القاهرة الإخبارية»، وصول سيارات إسعاف تقل عددا من الجرحى الفلسطينيين إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأكدت القناة، أنّه جار إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتخصيص سيارات إغاثية لنقل المصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.