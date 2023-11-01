أخبار قطاع غزّة.. قطع الاتصالات وعشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، كما استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، وذلك ضمن آخر أخبار غزّة ، التي تتعرض لقصف عنيف ومستمر لليوم الـ26 على التوالي.

آخر أخبار قطاع غزّة

وأضافت الوكالة ضمن آخر تطورات أخبار قطاع غزّة والضفة الغربية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى.

كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصف مدفعي عنيف.

بدء العد التنازلي لتوقف المولدات في المستشفيات

وكشفت مستشفيات قطاع غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأضافوا في بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن قوات الاحتلال طالبت 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

انقطاع الانترنت والاتصالات

ومنذ فجر اليوم، انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.

مجزرة مخيم جباليا

مجازر الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة لا تتوقف، فبعد مجزرة مستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات، في صفوف النازحين اليها، كانت المجزرة الأبشع هي تلك التي حصلت في مخيم جباليا، يوم أمس، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، ووقوع مئات الشهداء والجرحى.

وأسفر قصف قوات الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة والضفة، ارتقاء أكثر من 8610 شهداء، وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.