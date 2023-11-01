«صحة القليوبية» تضع شروطا جديدة لاختيار مديري الإدارات

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، عددًا من المقابلات الشخصية، لاختيار مدير لإحدى الإدارات الصحية، وذلك في حضور عدد من قيادات المديرية.

شروط اختيار مدير لإحدى الإدارات الصحية بالقليوبية

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان، أن المقابلة جاءت في ظل السعي الدائم لاختيار الكوادر الإدارية المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والإشرافية، ممن لديهم السمات القيادية، ويتمتعون بالمهارات والخبرات والابتكار، بالإضافة إلى الرغبة في العمل على تطوير المنظومة الصحية، وتقديم الحلول الغير تقليدية لكافة المعوقات، والتي ستساعد فيما بعد على تحسين ورفع مستوى الآداء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

واستعرضت اللجنة التي عقدت بمديرية صحة القليوبية، مؤهلات وخبرات المتقدمين وأجرت نقاشًا موسعًا معهم حول مقترحاتهم لتطوير العمل داخل الإدارة الصحية، ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لخدمة العمل، ولتحسين المنظومة الصحية بوجه عام، فضلًا عن قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم، وقياس قدرتهم على حل المشكلات والمعوقات، وكيفية إدارة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات على أن تنتهى اللجنة من عملها، ويتم بعدها دراسة الملفات المتعلقة بالمتقدمين تمهيدًا لاختيار من يؤهل لشغل المنصب.

شارك في أعمال اللجنة كل من مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المواد البشرية بالمديرية، والقائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية.