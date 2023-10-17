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موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية 

كتب:

حسن صالح
09:12 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية 

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية، إذ إنّ من المقرر أن يبدأ تسليم التابلت التعليمي اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل عقب تسلم الأجهزة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتبدأ عمليات التسليم.

تستعرض «الوطن» موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية والإجراءات المطلوبة لاستلام الأجهزة بمدارس المحافظة، وخطوات وصول الأجهزة للطلاب. 

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024

أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنّ موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية سينطلق في مطلع الشهر المقبل نوفمبر 2023 إذ إنّ من المقرر استلام الأجهزة من الوزارة وتسليمها للإدارات التعليمية ومتها للمدارس لبدء التسليم عب انتهاء الإجراءات وسداد الرسوم.

ضوابط استلام تابلت الثانوية العامة في محافظة القليوبية 

أشارت وكيل وزارة التعليم إلى أنّ تزامنا مع اقتراب موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية أصدرت المديرية بيانا طالبت فيه أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي دفع رسوم تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه في البريد يجب التركيز والتأكد من وجود الرقم التسلسلي «السريال نمبر» أمام اسم الطالب في الكشوفات؛ لأنه يجب أن يكون «السريال نمبر» نفسه على علبة التابلت وعلى الجهاز نفسه إذ يجب على ولي الأمر والطالب مقارنة الأرقام.

أشارت إلى أنّ الرقم التسلسلي السريال نمبر هو الذي يتم نزول الامتحان عليه للطالب وإذا اختلف في الكشف عن الجهاز سينزل للطالب امتحان طالب اخر وتحسب الدرجة للطالب الآخر.

أوضحت وكيل وزارة التعليم أن مع بدء موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية فإنّه على الطالب عند استلام الجهاز التأكد من التالي: 

- الكاميرا لاتعمل لا أمامية ولا خلفية 

- البلوتوث لا يعمل 

 - والسيم كارت لا يعمل 

وإذا وجد الطالب أي من هذه التطبيقات يعمل يجب عليه رد الجهاز؛ لأن هذا يعني أن الجهاز خارج المنظومة، والطالب ليس له امتحان وفي حالة تشغيلها وفك شفرتها سيتسبب ذلك في خروج من السيستم في مختلفة للتعليمات، ويعرض الطالب لعدم القدرة على الامتحانات وضياع العام الدراسي عليه.

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