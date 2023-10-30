البنك الأهلي يتيح شراء وثائق صناديق الاستثمار أونلاين.. التفاصيل الكاملة

كشف البنك الأهلي المصري أنه يمكن حاليًا شراء صناديق الاستثمار عبر خدمة أون لاين، وكذلك الاستفسار عن الرصيد في وثائق الاستثمار، ونرصد في السطور التالية الخطوات للإصدار والاستعلام عنه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يمكن معرفة خدمة إصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار لعملاء البنك.

كيفية شراء أو الاستعلام عن صناديق الاستثمار

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك الأهلي المصري والضغط على «تنفيذ».

- في حال عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدى البنك، حينها يرجى زيارة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالعميل.

- يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك.

- يتم كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» والضغط على تنفيذ.

- يتم اختيار الخدمة المطلوبة سواء استعلام أو إصدار.

- في حال اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق.

- إذا تم اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم يتم كتابة عدد الوثائق المراد إصدارها في خانة «عدد الوثائق المصدرة» ثم اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

- يتم إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

تفاصيل طلب شراء صناديق استثمار

- يتم إظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب، فيما يتم تنفيذ طلبكم على كل صندوق في المواعيد المحددة كما هو موضح بالشروط والأحكام.

- يمكنكم الاطلاع على نشرات اكتتاب الصناديق التفصيلية، والاطلاع على أسعار كافة صناديق الاستثمار.

يذكر أن استخدام العميل لخدمة تقديم طلبات صناديق الاستثمار إلكترونياً وموافقته على الشروط والأحكام، يعد بمثابة قبول لكافة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب وإقرار بالعلم بكافة تفاصيل الصندوق.