شعبة المصدرين تناقش عقبات انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا أمس الاثنين، مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة.

تحفيز الصادرات المصرية الغير بترولية

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بحث عددًا من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.

وأشار رئيس الشعبة، إلى آليات تحفيز الصادرات المصرية الغير بترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية على تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، ومدى تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، دور وجهود الهيئة في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها، مؤكدًا أن هناك تواصل مستمرا مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية.

تخفيض تكلفة المنتج و الوقت

كما استعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي تضمنت الفحص المستندي فقط، مما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج و الوقت.

تحديث القائمة تيسيرا على المصدرين والمستوردين

كما أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على كلا من المصدرين والمستوردين، لافتًا إلى مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة الـ300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي تم تحديثه بحيث أن المصدر والمستورد يجد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط، ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمة من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح اسواقا جديدة لهم.

اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة

كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة حيث طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، مشيرا إلى أنها ستكون عائقا كبيرا أمام المصدر خاصة مع عدم وجود أي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.

في نفس السياق، قال حسام السلاب عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى، واصفا أيها بالمنافسة الغير شريفة والتي تسببت في انخفاض صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام و لابد من اتخاذ اجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيدا من الاضرار على الصناعة المحلية.

كما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلي أن التصدير لأفريقيا هناك شهاده الcoc المطلوبة لعدة دول منهم تنزانيا وهي من الـ7 دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي ولابد من الاهتمام بتلك الشهادات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلي تنزانيا.

واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم علي اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائق في بعض الأحيان للتصدير.