أمين «اقتصادية» حماة الوطن: الاستثمار والإعمار ركيزة حماية الأوطان

أكد المهندس أحمد تيسير أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة شمال سيناء اليوم كانت رسالة صريحة وواضحة للعالم كله حول موقف الدولة المصرية بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ولكل مواطن على أرض مصر بأنه لا قبول للحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولا حل للأزمة الفلسطينية والإسرائيلية إلا بإقامة الدولتين جنبا الي جنب والعودة إلى حدود ما قبل يونيو 1967.

حزب حماة الوطن

وأشار تيسير إلى أن مصر عازمة على استمرار مسيرة البناء والتنمية في سيناء وصولا إلى الجمهورية الجديدة مؤكدا أنه تم تنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من تعمير سيناء وتنميتها.

وأضاف أن الدولة نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية في شمال سيناء بقيمة8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه في الخدمات الصحية ومشروعات أخرى ب363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء.

الحكومات الأجنبية

شدد على أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم تقضي على الجدل والشائعات التي تردد في الخارج من بعض الدول والحكومات الأجنبية والهدف منها ضرب النسيج المصري وحدوث انقسام لتنفيذ مخططهم الخبيث وتهجير الفلسطينيين قسرا وهذا لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظرف من الظروف أو أي مسمى من المسميات.

وأوضح أن البناء والاقتصاد والاستثمار والإعمار هي الركيزة الأساسية لحماية الأوطان ومصر تعمل بكل قوة في هذا الاتجاه طول السنوات العشر الماضية.

وأكد أن الشعب المصري يثق في قيادته الرشيدة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعبور بمصر إلى بر الأمان وجموع الشعب المصري يلتفون حول رئيسهم ويدعمونه في كل قرارات يتخذها لصون وحماية مصر والمصريين.