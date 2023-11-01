ضبط 2.5 طن سماد يوريا قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية 2500 كيلو سماد يوريا محمل على سيارة، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

ضبط 2500 كيلو سماد

وتمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة من ضبط سياره ربع نقل بيضاء اللون، محمله بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها 50 شيكارة زنة الشيكاره الواحدة 50 كيلوجراما، بكمية مقدارها 2.5 طن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.