ضبط طن سماد مجهول المصدر وأغذية منتهية الصلاحية في البحيرة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، رقابتها المشددة على أسواق المدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والمحال.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز كفر الدوار عن ضبط 50 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و23 كرتونة سلع غذائية مجهولة المصدر، كما تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط طن سماد زراعي مجهول المصدر، و11 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محاضر لعدد من المخابز

وفى مركز شبراخيت، تم ضبط مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.