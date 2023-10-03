ضبط 12 طن سماد مدعم محظور تداوله في رشيد بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، محافظ البحيرة.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارتين مُحملتين بـ248 شيكارة سماد يوريا مدعم بإجمالي 12.5 طن محظور تداوله بالأسواق بمركز رشيد.

وفي مركز دمنهور تم ضبط 21 كرتونة زيت تمويني مدعم قام أحد التجار التموينيين بتجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، كما تم تحرير محضر تجميع سلع تموينية مدعمة بهدف الاتجار بها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير مخالفات في كفر الدوار

كما شهدت مدينة كفر الدوار تنفيذ عدة حملات تموينية، وتم تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية.