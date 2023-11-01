نصيب الفرد على بطاقة التموين عن شهر نوفمبر.. كم زجاجة زيت؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة بطاقة التموين من السلع لشهر نوفمبر 2023، والتي بدأ صرفها لجميع حاملي البطاقات التموينية اليوم، والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة، والمقيد عليها 64 ميلون فرد يستحقون السلع التموينية المدعمة شهريا.

حصىة بطاقة التموين من السلع لشهر نوفمبر 2023

وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنَّ حصىة بطاقة التموين من السلع لشهر نوفمبر 2023، سيكون كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.