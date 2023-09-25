نصيب الفرد على بطاقة التموين عن شهر أكتوبر.. اعرف حصة الزيت والسكر

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ نصيب الفرد على بطاقة التموين عن شهر أكتوبر، إنَّه سيتمّ صرف عقب 5 أيام من الآن، مع بداية صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة، والمقيد عليها 64 ميلون فرد يستحقون السلع التموينية المدعمة شهريا.

نصيب الفرد على بطاقة التموين عن شهر أكتوبر

ووفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنَّ نصيب الفرد على بطاقة التموين عن شهر أكتوبر المقبل، سيكون كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

قيمة دعم الفرد في التموين

وتبلغ قيمة دعم الفرد في التموين، على 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع و5 أرغفة من الخبز المدعم يومياـ وصرف 25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس حتى باقي أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة مع 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميًا.